Составить с данными словами словосочетания: Полагаться, изложить, слагать, вложить, распологать, располагаться, прилагать, наложить.

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Составить с данными словами словосочетания: Полагаться, изложить, слагать, вложить, распологать, располагаться, прилагать, наложить.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
полагаться на себя изложить суть вложить душу располагать к себе располагаться в доме прилагать справку наложить запрет
Гость:
Пологаться на друга,изложить информацию,слагать песни,вложить вклад,распологать текст,распологаться истиной,прилагать усилия,наложить руки.Я думаю так
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