Составить с данными словами словосочетания: Полагаться, изложить, слагать, вложить, распологать, располагаться, прилагать, наложить.
Русский язык
Составить с данными словами словосочетания: Полагаться, изложить, слагать, вложить, распологать, располагаться, прилагать, наложить.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
полагаться на себя изложить суть вложить душу располагать к себе располагаться в доме прилагать справку наложить запрет
Гость:
Пологаться на друга,изложить информацию,слагать песни,вложить вклад,распологать текст,распологаться истиной,прилагать усилия,наложить руки.Я думаю так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Цех по производству посуды из стали выпускает ведра емкостью 15 и 20 литров.Причем ежедневно 20-литровых ведер выпускается в три раза больше,чем 15...
Химия
Сколько килограммов оксида кальция получиться при разложении 250кг. карбоната кальция,содержащего 20% примесей? какой объём (н.у.) углекислого газа...
География
какие особенности в процессе самопознания удалось отразить в следующих стихотворных строках поэту заболоцкому? как мир меняется! и как я сам меняюс...
Алгебра