Помогите написать приключенческий текст , по данному началу (Однажды пришли мы в школу и ......)

Гость: Гость:

Однажды мы пришли в школу и увидели, что к нам в класс пришёл очень интересный и необычный человек. Мы все подумали кто же он? Оказалось в школу к нам пришёл интересный писатель, о котором раньше никто не слышал. Вот прозвенел звонок. Все сели за парты и учитель сказал нам, что сегодня у нас будет необычный урок. Сегодня его проведёт писатель Павел Александрович. Павел Александрович сел на место учителя и начал вести урок. Он начал с занимательного рассказа, который придумал сам. Поначалу мы не приняли его всерьёз, но потом всем стало интересно. Он так улекательно его рассказывал, что все забыли, что урок подходит к концу. Вот прозвенел звонок с урока и Павел Александрович стал с нами прощаться. Мы долго не хотели его отпускать. Он пообещал нам, что обязательно придёт и проведёт ещё один такой же увлекательный урок. Домой со школы мы вернулись в хорошем настроении и очень долго делились впечатлениями об этом уроке с друзьями.