Знайдіть усі цілі значення X,при яких є правильною нерівність -4.2 ≤Х ≤ 3
Математика
Знайдіть усі цілі значення X,при яких є правильною нерівність -4.2 ≤Х ≤ 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
решение: -4,-3,-2,-1,0,1,2,3
Гость:
х=-4, -3, -2, -1 ,0 ,1 ,2, 3
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