как сделать фонтан своими руками из подручных средств?

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Для изготовления фонтана подручными средствами используем принцип сообщающихся сосудов - вода в сообщающихся сосудах находится на одном уровне. А значит - возьмем сосуд с водой, например чистое ведро с чистой (питьевой) водой и поставим ее на табуретку, табуретку поставим на стол. Далее, возьмем резиновую трубку из медицинской аптечки (она служит для остановки кровотечения) и один ее конец проденем через стеклянную воронку (со стороны воронки), так чтобы когда воронку поставим на стол трубка была направленна вверх. Воронку берем в кухонном шкафу (она служит для перелива жидкости). Далее, опускаем второй конец резиновой трубки в ведро (к нему надо нитками привязать относительно тяжелый предмет, например вилку (ей едят)), так чтобы конец трубки лежал на дне. Воронку ставим на стол - трубкой вверх. Ставим рядом с собой пустые кастрюли (из расчета: объем кастрюль больше объема воды в ведре), кладем рядом половую тряпку (это чтобы не получить по ушам когда фонтан заработает) и "включаем" фонтан. Для "включения" фонтана вытираем край резиновой трубки, который торчит из воронки от микробов и всякой нечисти, зажимаем губами и делаем короткий вдох ртом (делаем разрежение в трубке). Осторожно! Старайтесь не хлебать воду. Она хоть и чистая, но если попадет в горло - будешь кашлять. На всякий случай, при вдохе язык дожен находится между трубкой и горлом, как бы перекрывая прямой путь. Как вода пойдет по трубке (а она пойдет сразу за вдохом), выпускаем трубку изо рта (не забываем, что она торчит из воронки, а воронка стоит на столе). И наслаждаемся видом фонтана. Высота фонтана будет определяться уровнем воды в ведре (примерно на одном уровне) у уменьшаться с уменьшением уровня. Не забываем ловить кострюлями воду и вытереть потом пол. Удачи!