из 280 г оксида кальция получили 358 г гидроксида кальция.вычислите массовую долю выхода гидроксида кальция
Химия
из 280 г оксида кальция получили 358 г гидроксида кальция.вычислите массовую долю выхода гидроксида кальция
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СаО+Н2О=Са(ОН)2 280/56=5 моль масса Са(ОН)2 = 5*74=370 г, 358/370=96,757 %
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