из 280 г оксида кальция получили 358 г гидроксида кальция.вычислите массовую долю выхода гидроксида кальция

Химия

из 280 г оксида кальция получили 358 г гидроксида кальция.вычислите массовую долю выхода гидроксида кальция

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