докажите теорему о катете,лежаем против угла в 30градусов

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Катет лежащий против угла в 30 градусов,равен половине гипотенузы.Рассмотрим прямоуг. треуг. АВС.Угол А=90,угол В=30 градусов,значит угол С=60 градусов.Докажем,что АС=0.5ВС.Дорисуем к треуг. АВС равный ему треуг. АВД и получим общий треуг. ВСД.Угол В=углу Д=60 градусов,ВС=ДС.АС=0.5ДС,следовательно АС=0.5ВС