цинк массой 13 грамм растворили в соляной кислоте объем выделившегося газа равен 4 литра. определит массовую долю выхода газа от теоретически возможного.

Химия
цинк массой 13 грамм растворили в соляной кислоте объем выделившегося газа равен 4 литра. определит массовую долю выхода газа от теоретически возможного.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Масса данная по условию это масса практическая.Та,что получилась при опыте,с погрешностями.Узнаем сколько должно было выйти по теории. Напишем уравнение реакции:  13 г                     х л Zn+2HCl===>ZnCl2+H2  M=65г/моль         Vm=22,4 л/моль m=65 г                 V=22,4 л Пропорция: 13/65=x/22,4 => x=13*22,4/65=4,48 л  2)Решаем по формуле :w(выхода)=m(практическая)*100%/m(теоритическая)  w(выхода)=4 л*100%/4,48 л=89,3 %(примерно) Ответ:89,3% (примерно) 
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