цинк массой 13 грамм растворили в соляной кислоте объем выделившегося газа равен 4 литра. определит массовую долю выхода газа от теоретически возможного.

Гость: Гость:

1)Масса данная по условию это масса практическая.Та,что получилась при опыте,с погрешностями.Узнаем сколько должно было выйти по теории. Напишем уравнение реакции: 13 г х л Zn+2HCl===>ZnCl2+H2 M=65г/моль Vm=22,4 л/моль m=65 г V=22,4 л Пропорция: 13/65=x/22,4 => x=13*22,4/65=4,48 л 2)Решаем по формуле :w(выхода)=m(практическая)*100%/m(теоритическая) w(выхода)=4 л*100%/4,48 л=89,3 %(примерно) Ответ:89,3% (примерно)