напишите краткую запись: С поля вывозили овощи на 10 машинах.Каждая из этих машин делала по 8 рейсов в день и вывозила по 5 тонн овощей за один рейс.Сколько тонн овощей вывезли эти машины за 5 дней?

Математика
напишите краткую запись: С поля вывозили овощи на 10 машинах.Каждая из этих машин делала по 8 рейсов в день и вывозила по 5 тонн овощей за один рейс.Сколько тонн овощей вывезли эти машины за 5 дней?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10*8*5*5=2000тонн овощей  вывезли
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