через 16 лет семен будет втрое старше. чем теперь .сколько лет ему теперь.если можно поподробнее опишите действия задачи.
Математика
через 16 лет семен будет втрое старше. чем теперь .сколько лет ему теперь.если можно поподробнее опишите действия задачи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16:2=8 8*3=24 сейчас сёме 8лет ч/з 16лет будет 24т.е в 3 раза больше
Гость:
Предположим, что сейчас Семёну х лет, тогда через 16 лет ему будет (х+16) лет, а также втрое старше, что соответствует возрасту 3х лет согласно этим данным составим и решим уравнение: 3х=х+16 3х-х=16 2х=16 х=16:2 х=8 (лет) - Семёну в настоящее время. Ответ: сейчас Семёну 8 лет. Проверка: 8+16=24 (года) 3·8=24 (года)
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