историк р.г.скрынников формулирует итоги опричнины так:опричнина дорого обошлась всей стране.кровавая неразбериха террора унесла множество человеческих жизней.погромы сопровождались разрушением производительных сил.бесчинства о...

Обществознание
историк р.г.скрынников формулирует итоги опричнины так:опричнина дорого обошлась всей стране.кровавая неразбериха террора унесла множество человеческих жизней.погромы сопровождались разрушением производительных сил.бесчинства опричников были беспрецедентными и не имели оправдания.согласны ли вы с приведённой оценкой?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да.Жертвами репрессий стало несколько тысяч человек.Опричникам позволялось абсолютно всё,в том числе пытки,а иногда даже убийство граждан.Доказательство тому Малюта Скуратов
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