историк р.г.скрынников формулирует итоги опричнины так:опричнина дорого обошлась всей стране.кровавая неразбериха террора унесла множество человеческих жизней.погромы сопровождались разрушением производительных сил.бесчинства о...

Обществознание

историк р.г.скрынников формулирует итоги опричнины так:опричнина дорого обошлась всей стране.кровавая неразбериха террора унесла множество человеческих жизней.погромы сопровождались разрушением производительных сил.бесчинства опричников были беспрецедентными и не имели оправдания.согласны ли вы с приведённой оценкой?

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