2)Радиус первой окружности равен 6,8 см, а диаметр второй 21см.Найдите отношение площадей этих окружностей. А)9:100. Б)3:10. В)9:10. Г)другой ответ
Математика
2)Радиус первой окружности равен 6,8 см, а диаметр второй 21см.Найдите отношение площадей этих окружностей. А)9:100. Б)3:10. В)9:10. Г)другой ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
найдем радиус 2 окр=21/2=10,5. S=ПR^2 (пи R в квадрате). Найди как относится S1/S2
Гость:
1) Примем (Пи) = 3,14 R - радиус окружности = D/2=8/2=4, см S - площадь круга, см^2 тогда S=(Пи)*R^2=3.14*4^2=50.24 см^2 2) Примем (Пи) = 3,14 R1 = 6,8, см D2=21 см ---> R2=D2/2=21/2=10.5 см S - площадь круга, см^2 тогда S1=(Пи)*R1^2=3,14*6,8^2=145,19 см^2 S2=(Пи)*R2^2=3,14*10,5^2=346,19 см^2 S1/S2=145.19/346.19= 21/50
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
историк р.г.скрынников формулирует итоги опричнины так:опричнина дорого обошлась всей стране.кровавая неразбериха террора унесла множество человече...
Обществознание
Химия
Химия
цинк массой 13 грамм растворили в соляной кислоте объем выделившегося газа равен 4 литра. определит массовую долю выхода газа от теоретически возмо...