образуйте от данных глаголов формы прошедшего времени по образцам: идти-шел-шла , лечь-,,,,,-,,,,,

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образуйте от данных глаголов формы прошедшего времени по образцам: идти-шел-шла , лечь-,,,,,-,,,,,

Автор: Гость