образуйте от данных глаголов формы прошедшего времени по образцам: идти-шел-шла , лечь-,,,,,-,,,,,
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образуйте от данных глаголов формы прошедшего времени по образцам: идти-шел-шла , лечь-,,,,,-,,,,,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
лечь-лежал-лежала. Вроде бы так
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