Бассейн наполняется через первую трубу на 5 часов быстрее, чем через вторую. Бассейн можно наполнить . если открыть сначала одну первую трубу на 5 часов. а затем одну вторую на 7,5 ч. За сколько часов наполнится бассейн при сов...

Алгебра
Бассейн наполняется через первую трубу на 5 часов быстрее, чем через вторую. Бассейн можно наполнить . если открыть сначала одну первую трубу на 5 часов. а затем одну вторую на 7,5 ч. За сколько часов наполнится бассейн при совместной работе обеих труб?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-за столько часов заполняет весь бассейн 1-ая труба; за х+5 - вторая; 5/х+7,5/(х+5)=1; 5х+25+7,5х-х^2-5х=0; 2x^2-15x-50=0; D=25^2; x=20; 20+5=25 (1/20+1/25)*t=1 t=11+1/9ч (за одиннадцать целых  одну девятую часа)
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