Вчера на уроке математики дети решили 16 примеров,а сегодня - на 4 примера больше. Сколько примеров решили дети сегодня? Измени условие так, чтобы задача решалась вычитанием.

Математика

Вчера на уроке математики дети решили 16 примеров,а сегодня - на 4 примера больше. Сколько примеров решили дети сегодня? Измени условие так, чтобы задача решалась вычитанием.

Автор: Гость