Вчера на уроке математики дети решили 16 примеров,а сегодня - на 4 примера больше. Сколько примеров решили дети сегодня? Измени условие так, чтобы задача решалась вычитанием.
Математика
Вчера на уроке математики дети решили 16 примеров,а сегодня - на 4 примера больше. Сколько примеров решили дети сегодня? Измени условие так, чтобы задача решалась вычитанием.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нжно изманить так:Вчера на уроке математики дети решили 16 примеров,а сегодня - на 4 примера МЕНЬШЕ.
Гость:
Вчера на уроке математике дети решили 16 примеров, а сегодня на 4 примера меньше. сколько примеров дети решили сегодня?
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