Ритуал начинается с того, что шаман кладёт 1 камень в первое блюдце, 2 во второе и 3 в третье. Затем он тратит минуту на размышление, после чего перекладывает какой-то камень из одного блюдца в другое, но так, чтобы в разных бл...
Математика
Ритуал начинается с того, что шаман кладёт 1 камень в первое блюдце, 2 во второе и 3 в третье. Затем он тратит минуту на размышление, после чего перекладывает какой-то камень из одного блюдца в другое, но так, чтобы в разных блюдцах было разное число камней. Затем он тратит на размышление следующую минуту и снова перекладывает какой-то камень и т.д. Все камни и блюдца отличаются друг от друга. Начиная со второго перекладывания, запрещается возвращаться к уже пройденным раскладам камней. Как долго может продолжаться этот шаманский ритуал?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Камни : Ж -желтый, З -зеленый, С - синий Схема комбинаций по столбикам: 1) Ж З С 2) Ж З С 3) Ж З С 4) С З Ж 5) С З Ж 6) С З С 7) С З С 8) С С С З С З С С З З С С С С З З С З Ж С С С С З Ж Ж З 8 комбинаций, 7 минут ритуал.
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