Ритуал начинается с того, что шаман кладёт 1 камень в первое блюдце, 2 во второе и 3 в третье. Затем он тратит минуту на размышление, после чего перекладывает какой-то камень из одного блюдца в другое, но так, чтобы в разных бл...

Математика
Ритуал начинается с того, что шаман кладёт 1 камень в первое блюдце, 2 во второе и 3 в третье. Затем он тратит минуту на размышление, после чего перекладывает какой-то камень из одного блюдца в другое, но так, чтобы в разных блюдцах было разное число камней. Затем он тратит на размышление следующую минуту и снова перекладывает какой-то камень и т.д. Все камни и блюдца отличаются друг от друга. Начиная со второго перекладывания, запрещается возвращаться к уже пройденным раскладам камней. Как долго может продолжаться этот шаманский ритуал?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Камни : Ж -желтый, З -зеленый, С - синий Схема комбинаций по столбикам: 1)   Ж З  С   2) Ж З  С    3) Ж З С   4) С З Ж   5) С З Ж  6) С З С   7) С  З  С  8) С С С           З  С            З  С        С З              З С           С С          С З       З  С          З Ж               С            С               С             С                 З          Ж            Ж         З   8 комбинаций, 7 минут ритуал.
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