Какая из Комнат имеет больший объём? У какой из них больше площадь стен, пола, потолка? 1). шир.3м. выс.3м, длин. 7м 2.) шир. 3м, выс. 4м, длин.5м 3). шир. 4м, выс.3м, длин. 6м
Математика
Какая из Комнат имеет больший объём? У какой из них больше площадь стен, пола, потолка? 1). шир.3м. выс.3м, длин. 7м 2.) шир. 3м, выс. 4м, длин.5м 3). шир. 4м, выс.3м, длин. 6м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3*3*7=63 куб.м. 2)3*4*5=60 куб.м. 3)4*3*6=72куб.м.ВЫВОД: третья комната имеет больший объём.
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