Какая из Комнат имеет больший объём? У какой из них больше площадь стен, пола, потолка? 1). шир.3м. выс.3м, длин. 7м 2.) шир. 3м, выс. 4м, длин.5м 3). шир. 4м, выс.3м, длин. 6м

Математика

Какая из Комнат имеет больший объём? У какой из них больше площадь стен, пола, потолка? 1). шир.3м. выс.3м, длин. 7м 2.) шир. 3м, выс. 4м, длин.5м 3). шир. 4м, выс.3м, длин. 6м

Автор: Гость