Для детского сада купили несколько коробок цветных карандашей по 12 штук в коробке и на 4 меньше коробок цветных карандашей по 8 штук в коробке. Найдите, сколько коробок купили, учитывая, что в них всего 168 карандашей.

Математика

Для детского сада купили несколько коробок цветных карандашей по 12 штук в коробке и на 4 меньше коробок цветных карандашей по 8 штук в коробке. Найдите, сколько коробок купили, учитывая, что в них всего 168 карандашей.

Автор: Гость