Для детского сада купили несколько коробок цветных карандашей по 12 штук в коробке и на 4 меньше коробок цветных карандашей по 8 штук в коробке. Найдите, сколько коробок купили, учитывая, что в них всего 168 карандашей.
Математика
Для детского сада купили несколько коробок цветных карандашей по 12 штук в коробке и на 4 меньше коробок цветных карандашей по 8 штук в коробке. Найдите, сколько коробок купили, учитывая, что в них всего 168 карандашей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х- коробок по 12 у - коробок по 8 система: 12х+8у=168 х-у=4 х=4+у отсюда 12(4+у)+8у=168 48+20у=168 20у=120 у=6 - коробок по 8 х=10 - коробок по 12
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