характеристика Багіри з казки Мауглі

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характеристика Багіри з казки Мауглі
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Багира (Багир) - черная пантера, друг и защитник Маугли. Именно Багира спасла Маугли, выкупив его у волков и Шер-Хана за быка.Извини,больше нечего написать.
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