Оленка допомагала матері садити кущики полуниць .Вони мали посадити 650кущів. Мати посадила 316кущів,а Оленка - на 120 менше.Скільки кущів їм залишилося посадити ?
Математика
Оленка допомагала матері садити кущики полуниць .Вони мали посадити 650кущів. Мати посадила 316кущів,а Оленка - на 120 менше.Скільки кущів їм залишилося посадити ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
316-120=196 кус. посадила алёна 316+196=512 кус. посад. мама+алёна 650-512=138куст. осталось
Гость:
1) 316 - 120 = 196 (кущ). - посадила Оленка 2) 316 + 196 = 512 (кущ). - посадили разом 3) 650 - 512 = 138 (кущ). Відповідь: 138 кущів.
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