Растояние между причалами А и Б не менее 56 км. туристы проплыли на моторной лодке от причала А до Б и обратно за 3 ч 45 минут. собственная скорость моторной лодки 30 км/ч, а скорость течения реки 2 км/ч Оцените за какое время ...

Математика
Растояние между причалами А и Б не менее 56 км. туристы проплыли на моторной лодке от причала А до Б и обратно за 3 ч 45 минут. собственная скорость моторной лодки 30 км/ч, а скорость течения реки 2 км/ч Оцените за какое время туристы проплыли на моторной лодке по течению от причала А до Б. Решите задачу составив неравенство
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть время движения по течению - x. 3 ч 45 минут = 3 3/4 часа = 15/4 часа. Путь А-Б: По течению туристы двигались со скоростью 30+2 = 32 км/ч. За время x со скоростью 32 км/ч они прошли путь ≥ 56 км. 32x ≥ 56 x ≥ 56/32 = 7/4 = 1 ч 45 минут. Путь Б-А: ПРОТИВ течения туристы плыли (15/4 - x) часов со скоростью 30-2 = 28 км/ч, и прошли путь ≥ 56 км. (15/4 - x)28 ≥ 56 15/4 - x ≥ 2 -x ≥ -7/4 x ≤ 7/4 = 1 ч 45 минут Так как неравенства x ≥ 7/4 и x ≤ 7/4 имеют разные знаки, то x = 7/4 (можно показать это на числовой прямой).
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