Растояние между причалами А и Б не менее 56 км. туристы проплыли на моторной лодке от причала А до Б и обратно за 3 ч 45 минут. собственная скорость моторной лодки 30 км/ч, а скорость течения реки 2 км/ч Оцените за какое время ...

Математика

Растояние между причалами А и Б не менее 56 км. туристы проплыли на моторной лодке от причала А до Б и обратно за 3 ч 45 минут. собственная скорость моторной лодки 30 км/ч, а скорость течения реки 2 км/ч Оцените за какое время туристы проплыли на моторной лодке по течению от причала А до Б. Решите задачу составив неравенство

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