Виписати з орфографічного словника 10 прислівників з різними орфограмами.

Қазақ тiлi
Виписати з орфографічного словника 10 прислівників з різними орфограмами.
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легко  довго  гарно погано вдало  ясно весело дорого  тихенько  ясно, тепліше  темнувато холодно  
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