Виписати з орфографічного словника 10 прислівників з різними орфограмами.
Қазақ тiлi
Виписати з орфографічного словника 10 прислівників з різними орфограмами.
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легко довго гарно погано вдало ясно весело дорого тихенько ясно, тепліше темнувато холодно
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