написать лист родителям как я провожу каникулы в киеве (на англиском)

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написать лист родителям как я провожу каникулы в киеве (на англиском)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а ты просто придумай по-русски и зайди в переводчик, он тебе все переведет!
Гость:
My holydays I went on the  Kyev.I like my holydays because i can went for a walk. ну и тд. в переводчике попробуй)
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