какую массу имеют 2*10 в степени 23 молекул азота?

Физика
какую массу имеют 2*10 в степени 23 молекул азота?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо определить число молей, для чего разделить число молекул на число Авогадро (6*10 в 23 степени), получится 1/3 моля, значит масса равна 28/3 = 9,33 г  
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