образуйте от данных глаголов формы прошедшего времени по образцам: идти-щел-шла, цвести-,,,,,,,,-,,,,,,,,: беречь-,,,,,,,-,,,,,,,,,: зажечь-,,,,,,-,,,,,,,: стеречь-,,,,,,-,,,,,,:

Русский язык

образуйте от данных глаголов формы прошедшего времени по образцам: идти-щел-шла, цвести-,,,,,,,,-,,,,,,,,: беречь-,,,,,,,-,,,,,,,,,: зажечь-,,,,,,-,,,,,,,: стеречь-,,,,,,-,,,,,,:

Автор: Гость