образуйте от данных глаголов формы прошедшего времени по образцам: идти-щел-шла, цвести-,,,,,,,,-,,,,,,,,: беречь-,,,,,,,-,,,,,,,,,: зажечь-,,,,,,-,,,,,,,: стеречь-,,,,,,-,,,,,,:
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образуйте от данных глаголов формы прошедшего времени по образцам: идти-щел-шла, цвести-,,,,,,,,-,,,,,,,,: беречь-,,,,,,,-,,,,,,,,,: зажечь-,,,,,,-,,,,,,,: стеречь-,,,,,,-,,,,,,:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
цвести-цвёл-цвела беречь-берёг-берегла зажечь-зажёг-зажгла стеречь-стерёг-стерегла
Гость:
Цвести-цвёл-цвела, беречь-берёг-берегла, зажечь-зажёг-зажгла, стеречь-стерёг-стерегла.
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