Кодовой замок имеет 6 кнопок, чтобы его открыть нужно нажать кнопки в определенной последовательности. Сколько существует вариантов кода для этого замка

Математика

Кодовой замок имеет 6 кнопок, чтобы его открыть нужно нажать кнопки в определенной последовательности. Сколько существует вариантов кода для этого замка

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