Кодовой замок имеет 6 кнопок, чтобы его открыть нужно нажать кнопки в определенной последовательности. Сколько существует вариантов кода для этого замка
Математика
Кодовой замок имеет 6 кнопок, чтобы его открыть нужно нажать кнопки в определенной последовательности. Сколько существует вариантов кода для этого замка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6*5*4*3*2*1=720. 720 вариантов
Гость:
всего вариантов 720 если нажимать разные кнопки то 6*5*4*3*2*1=720
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
стрелок выстрелил в мишень 15 раз.Если за каждое точное попадание он получает 6 очков то при каждом промахе он теряет 2 очка. Оцените сколько точны...
Русский язык
образуйте от данных глаголов формы прошедшего времени по образцам: идти-щел-шла, цвести-,,,,,,,,-,,,,,,,,: беречь-,,,,,,,-,,,,,,,,,: зажечь-,,,,,,-...