сочинение по поветси Детство М.Горького-"Золотая пора"
Литература
сочинение по поветси Детство М.Горького-"Золотая пора"
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Гость:
Помнит свои детские обиды, трудное детство и герой повести Горького. После смерти отца Алеше Пешкову пришлось многое перенести в доме деда – терпеть побои и несправедливость, наблюдать за враждой дядьев, голодать и побираться. Лишь бабушка отогревала мальчика - дарила ему свою любовь, тепло, защиту. Акулина Ивановка научила Алешу любить людей, быть добрым и справедливым.
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