Однокоренное с разделительным ъ или ь к слову "снимать"(фильм)
Русский язык
Однокоренное с разделительным ъ или ь к слову "снимать"(фильм)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
съемка фильма. ))))))))))))
Гость:
съёмный фильм.=)))))))))))))
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