вычислите объем (н.у.),который займут 66г оксида серы(4)

Гость: Гость:

SO2 v(SO2)=m/M v(SO2)=V/Vm Так как левые части равны,то можно приравнять правые части,т.е.: m/M=V/Vm Выводим: V=m*Vm/M Vm-постоянная равная 22,4 л/моль V(SO2)= 66 г*22,4л,моль/64г/моль=23,1 л Ответ:23,1 л