1)найдите площадь круга , диаметр которой равен 8 см. А)50,24см^2. Б)12,56 см^2. В)55,8см^2. Г)другой ответ 2)Радиус первой окружности равен 6,8 см, а диаметр второй 21см.Найдите отношение площадей этих окружностей. А)9:100. Б)...

Математика
1)найдите площадь круга , диаметр которой равен 8 см. А)50,24см^2. Б)12,56 см^2. В)55,8см^2. Г)другой ответ 2)Радиус первой окружности равен 6,8 см, а диаметр второй 21см.Найдите отношение площадей этих окружностей. А)9:100. Б)3:10. В)9:10. Г)другой ответ
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. А Формула площади круга S = пи * R2  Где S — площадь круга, R — радиус круга.  Получается  S= 3,14 * (8*2) = 3,14*16 = 50,24  (естественно приблизительно равно)   1) 6.8*2*3,14=42,704 2) 21*3,14=65,94 Ответ:  г)
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