1)найдите площадь круга , диаметр которой равен 8 см. А)50,24см^2. Б)12,56 см^2. В)55,8см^2. Г)другой ответ 2)Радиус первой окружности равен 6,8 см, а диаметр второй 21см.Найдите отношение площадей этих окружностей. А)9:100. Б)...

Математика

1)найдите площадь круга , диаметр которой равен 8 см. А)50,24см^2. Б)12,56 см^2. В)55,8см^2. Г)другой ответ 2)Радиус первой окружности равен 6,8 см, а диаметр второй 21см.Найдите отношение площадей этих окружностей. А)9:100. Б)3:10. В)9:10. Г)другой ответ

Автор: Гость