оТ Москвы до Ташкента 3375км. Из обоих городов одновременно вышли поезда и встретились через 45 часов найти скорость Московского поезда если Ташкентский проходит в среднем 132км за 4 часа

Математика

оТ Москвы до Ташкента 3375км. Из обоих городов одновременно вышли поезда и встретились через 45 часов найти скорость Московского поезда если Ташкентский проходит в среднем 132км за 4 часа

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