оТ Москвы до Ташкента 3375км. Из обоих городов одновременно вышли поезда и встретились через 45 часов найти скорость Московского поезда если Ташкентский проходит в среднем 132км за 4 часа
Математика
оТ Москвы до Ташкента 3375км. Из обоих городов одновременно вышли поезда и встретились через 45 часов найти скорость Московского поезда если Ташкентский проходит в среднем 132км за 4 часа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
132:4=33 км/ч скорость ташкентского поезда 33*45=1485 км проехал ташкенский 3375-1485=1890 км проехал московский 1890:45=42км/ч ответ скорость московского 42 м/ч
Гость:
1)132/4=33 км/ч- скорость Ташкенского поезда; 2)33*45= 1485 км- проедит Ташкенский поезд; 3)3375-1485= 1890 км- проедит Московский поезд; 4)1890/45= 42 км/ч- скорость Московского
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