2 1/3 + 4 1/10 :(2 7/15- 5/12)*5/6= решите пожалуйста
Математика
2 1/3 + 4 1/10 :(2 7/15- 5/12)*5/6= решите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2 7/15 - 5/12= 2 1/20 2) 41/10*20/41=2 3) 2*5/6= 1 2/3 4) 2 1/3+1 2/3=4
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