Был ли неизбежен политический раскол общества, происшедший в период руководства М.С.Горбачева КПСС и Советским государством?
Обществознание
Был ли неизбежен политический раскол общества, происшедший в период руководства М.С.Горбачева КПСС и Советским государством?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да т.к Руководство КПСС стремилось учитывать духовные перемены в обществе, обновляя концепцию и практику политики перестройки. Не оказывалось противодействия начавшемуся весной 1988 г. процессу возникновения политических организаций, независимых от КПСС. Народные фронты, насчитывавшие десятки тысяч человек, сначала появились в прибалтийских, а затем и в других союзных республиках. В Российской Федерации складывались первые легально действовавшие политические группы и объединения, оппозиционные КПСС. На XIX Всесоюзной партийной конференции летом 1988 г. М. С. Горбачев призвал общество к созданию правового государства, основанного на разделении властей, высказался за освобождение руководящих структур КПСС от административно-хозяйственных функций, с тем чтобы эти функции перешли к государству и предприятиям. Предложенные Горбачевым меры ослабили позиции партийной бюрократии, лишившейся влияния на экономические процессы. Многие партийные чиновники стали переходить на службу в государственные структуры. В 1989-1990 гг. КПСС потеряла около четверти своих членов, пополнивших ряды демократических движений и организаций. В 1989 г. на новой основе (альтернативность кандидатов, избрание трети депутатов от общественных организаций) состоялись выборы народных депутатов СССР. Они продемонстрировали изменение настроений в обществе. Около 30 секретарей обкомов и горкомов, бывших кандидатами от КПСС, потерпели на выборах неудачу. В Москве 89% избирателей проголосовали за кандидата демократических сил Б. Н. Ельцина.
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