решите задачу: С поля вывозили овощи на 10 машинах.Каждая из этих машин делала по 8 рейсов в день и вывозила по 5 тонн овощей за один рейс.Сколько тонн овощей вывезли эти машины за 5 дней?
Математика
решите задачу: С поля вывозили овощи на 10 машинах.Каждая из этих машин делала по 8 рейсов в день и вывозила по 5 тонн овощей за один рейс.Сколько тонн овощей вывезли эти машины за 5 дней?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)10*8*5=400 тонн овощей-вывезли за 1 день. 2)400*5=2000 тонн овощей-вывезли за 5 дней.
Гость:
Вывозили - 10 машин Каждая машина - 8 рейсов по 5 тонн ов. За 5 дней - ? Решение. 1) 8 х 5 = 40 (тонн) - за 8 рейсов 2) 10 х 40 = 400 (тонн) - вывезли 10 машин 3) 400 х 5 = 2.000 (тонн) - вывезли за 5 дней Ответ : за 5 дней 10 машин вывезли 2.000 тонн овощей.
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