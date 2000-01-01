решите задачу: С поля вывозили овощи на 10 машинах.Каждая из этих машин делала по 8 рейсов в день и вывозила по 5 тонн овощей за один рейс.Сколько тонн овощей вывезли эти машины за 5 дней?

Математика

решите задачу: С поля вывозили овощи на 10 машинах.Каждая из этих машин делала по 8 рейсов в день и вывозила по 5 тонн овощей за один рейс.Сколько тонн овощей вывезли эти машины за 5 дней?

Автор: Гость