Имеется точный амперметр,как пользуясь им нанести шкалу на другой ампер метр,еще не проградуированный?
Физика
Имеется точный амперметр,как пользуясь им нанести шкалу на другой ампер метр,еще не проградуированный?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нужно включить оба амперметра последовательно и изменять силу тока в цепи на второй амперметр наносить показания первого
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