напишите план к Робинзону Крузо

Литература
напишите план к Робинзону Крузо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Жизнь Р.  2. Кораблекрушение.  3. жизнь на острове  4. встречи с дикарями  5. пятница  6. прибытие англичан. покинул...
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