определить массу осадка образовавшегося при смешении 20гр 2х процентного раствора фенола с бромной водой
Химия
определить массу осадка образовавшегося при смешении 20гр 2х процентного раствора фенола с бромной водой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Узнаем сколько фенола вообще участвовало в реакции.Формула: w=m(в-ва)*100%/m(р-ра) m(в-ва)=w*m(р-ра)/100% m(в-ва) =2%*20г/100%=0,4 г 2)Напишем уравнение реакции: 0,4 г х г С6Н5ОН + 3Br2 ===> C6Н2Br3OH + 3HBr M=94г/моль 331г/моль m= 94 г 331 г Пропорция: 0,4/94=x/331 => x=0,4*331/94=1,41 г(примерно) Ответ:1,41 г(примерно)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Имеется точный амперметр,как пользуясь им нанести шкалу на другой ампер метр,еще не проградуированный?
Геометрия
высота CD прямоугольного треугольника ABC делит гипотенузу AB на 2 части AD =16 BD=9 доказать что треугольник ACD подобен треугольник CBD найти CD
Математика
оТ Москвы до Ташкента 3375км. Из обоих городов одновременно вышли поезда и встретились через 45 часов найти скорость Московского поезда если Ташкен...
Математика
решите задачу: С поля вывозили овощи на 10 машинах.Каждая из этих машин делала по 8 рейсов в день и вывозила по 5 тонн овощей за один рейс.Сколько ...