определить массу осадка образовавшегося при смешении 20гр 2х процентного раствора фенола с бромной водой

Гость: Гость:

1)Узнаем сколько фенола вообще участвовало в реакции.Формула: w=m(в-ва)*100%/m(р-ра) m(в-ва)=w*m(р-ра)/100% m(в-ва) =2%*20г/100%=0,4 г 2)Напишем уравнение реакции: 0,4 г х г С6Н5ОН + 3Br2 ===> C6Н2Br3OH + 3HBr M=94г/моль 331г/моль m= 94 г 331 г Пропорция: 0,4/94=x/331 => x=0,4*331/94=1,41 г(примерно) Ответ:1,41 г(примерно)