сплав содержит 6 частей цинка и 8 частей железа.Сколько необходимо взять железа,чтобы получить 448 кг сплава?
Математика
сплав содержит 6 частей цинка и 8 частей железа.Сколько необходимо взять железа,чтобы получить 448 кг сплава?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6х+8х=448 14х=448 х=32 8*32=256
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