просклонять по падежам порядковые
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просклонять по падежам порядковые
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п. порядковые триста восемьдесят девять Р.п порядковых трёхста восьмидесяти девяти Д.п порядковым трёхстам восьмидесяти девяти В.п порядковых трёхсот восьмидесяти девяти Т.п порядковыми трёхстами восьмьюдесятью девятью П.п о порядковых о трёхстах восьмидесяти девяти
Гость:
Им.п.-порядковый Р.п.-порядковых Д.п.-порядковым В.п.-порядковых Т.п.-порядковым П.п.-о порядковых
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