Вычислите объем и массу водорода выдевшегося при растворении цинка в 100г 49% раствора серной кислоты.

Гость: Гость:

1)Вычислим сколько вообще серной кислоты участвовало в реакции.Формула: w=m(в-ва)*100%/m(р-ра) m(в-ва)=w*m(р-ра)/100% m(в-ва) =49%*100г/100%=49 г 2)Напишем уравнение реакции: 49 г хл Zn+H2SO4===>ZnSO4+H2 M=98г/моль Vm=22,4л/моль m= 98 г V=22,4 л Пропорция:49/98=x/22,4 => x=49*22,4/98=11,2 л 3)Найдём массу H2. v(H2)=V/Vm V(H2)=11,2/22,4=0,5 моль m(H2)=v*M=2г/моль*0,5 моль=1 г Ответ:V(H2)=11,2л;m(H2)1г