В автохозяйстве 1001 автомобиль. Для их регистрации выделены номера К***ОД50 ( вместо * ставится любая цифра от 0 до 9). Хватит ли этих номеров на все автомобили хозяйства?

Математика

В автохозяйстве 1001 автомобиль. Для их регистрации выделены номера К***ОД50 ( вместо * ставится любая цифра от 0 до 9). Хватит ли этих номеров на все автомобили хозяйства?

Автор: Гость