В автохозяйстве 1001 автомобиль. Для их регистрации выделены номера К***ОД50 ( вместо * ставится любая цифра от 0 до 9). Хватит ли этих номеров на все автомобили хозяйства?

Математика
В автохозяйстве 1001 автомобиль. Для их регистрации выделены номера К***ОД50 ( вместо * ставится любая цифра от 0 до 9). Хватит ли этих номеров на все автомобили хозяйства?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на первое место можно поставить 10 на второе 9 на третье 8 вариантов поставить число тогда 10*9*8=720 значит не хватит
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