Лінійок-320 ,Олівців-?,на 245 більше,ніж Лінійок...Гумок-?,на 300 менше,ніж ,Олівців

Гость: Гость:

Линеек - 320 шт Карандашей - ? на 245 больше,чем линеек Резинок - ? на 300 шт меньше,чем карандашей Решение. 1) 320 + 245 =565(шт) - карандашей 2) 565 - 300 =265(шт) - резинок Ответ : 565 карандашей , 265 резинок. Прошу прощения,но клавиатура без укр.яз.