Вычислите длину стороны АС треугольника АВС, если сторона ВС= 2[latex]\sqrt{3}[/latex] см, угол А=45 градусов и угол С=15 градусов.
Геометрия
Вычислите длину стороны АС треугольника АВС, если сторона ВС= 2[latex]\sqrt{3}[/latex] см, угол А=45 градусов и угол С=15 градусов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=45, C=15 =>B=(180-(45+15))=120 градусов Далее по теореме синусов AC/sin(120) = BC/sin(45) AC/(√3/2) =2√3/(√2/2) AC=12/√2=√72 =6√2
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