Боковые стороны равнобедренных треугольников ABC и ADC равны 10 и корень из 61 см, а их общее основание АС равно 12 см. Найдите угол BD, если двугривенный угол BACD равен 60*

Геометрия
Боковые стороны равнобедренных треугольников ABC и ADC равны 10 и корень из 61 см, а их общее основание АС равно 12 см. Найдите угол BD, если двугривенный угол BACD равен 60*
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Лінійок-320 ,Олівців-?,на 245 більше,ніж Лінійок...Гумок-?,на 300 менше,ніж ,Олівців
Ответить
Геометрия
Вычислите длину стороны АС треугольника АВС, если сторона ВС= 2[latex]\sqrt{3}[/latex] см, угол А=45 градусов и угол С=15 градусов.
Ответить
Математика
В трёх санаториях отдыхают 829ч.В первом санатории отдыхает 245ч .Это на 68ч меньше,чем во втором санатории.Сколько отдыхающих в третьем санатории
Ответить
Биология
1) название слоя желудка? 2) ткань и ее функция? 
Ответить
Математика
что больше1/10литра или 20см кубических
Ответить