Боковые стороны равнобедренных треугольников ABC и ADC равны 10 и корень из 61 см, а их общее основание АС равно 12 см. Найдите угол BD, если двугривенный угол BACD равен 60*
Геометрия
Боковые стороны равнобедренных треугольников ABC и ADC равны 10 и корень из 61 см, а их общее основание АС равно 12 см. Найдите угол BD, если двугривенный угол BACD равен 60*
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Геометрия
Вычислите длину стороны АС треугольника АВС, если сторона ВС= 2[latex]\sqrt{3}[/latex] см, угол А=45 градусов и угол С=15 градусов.
Математика
В трёх санаториях отдыхают 829ч.В первом санатории отдыхает 245ч .Это на 68ч меньше,чем во втором санатории.Сколько отдыхающих в третьем санатории
Математика