Боковые стороны равнобедренных треугольников ABC и ADC равны 10 и корень из 61 см, а их общее основание АС равно 12 см. Найдите угол BD, если двугривенный угол BACD равен 60*

Геометрия

Боковые стороны равнобедренных треугольников ABC и ADC равны 10 и корень из 61 см, а их общее основание АС равно 12 см. Найдите угол BD, если двугривенный угол BACD равен 60*

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