можно ли считать предпринимательством перепродажу вещей
География
можно ли считать предпринимательством перепродажу вещей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно, так как ты можешь купить оптом за меньшую цену, а продать за большую и у тебя получается с этого доход
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