У Братца медведя был сад где росло 780 финиковых и инжирных деревьев.С каждого дерева братец медведь собирал по 40 кг плодов,причём финиковых на 8 320 кг больше ,чем инжира.Сколько килограммов фиников и сколько килограммов инжи...

Математика

У Братца медведя был сад где росло 780 финиковых и инжирных деревьев.С каждого дерева братец медведь собирал по 40 кг плодов,причём финиковых на 8 320 кг больше ,чем инжира.Сколько килограммов фиников и сколько килограммов инжира собрал братец медведь?

Автор: Гость