У Братца медведя был сад где росло 780 финиковых и инжирных деревьев.С каждого дерева братец медведь собирал по 40 кг плодов,причём финиковых на 8 320 кг больше ,чем инжира.Сколько килограммов фиников и сколько килограммов инжи...

Математика
У Братца медведя был сад где росло 780 финиковых и инжирных деревьев.С каждого дерева братец медведь собирал по 40 кг плодов,причём финиковых на 8 320 кг больше ,чем инжира.Сколько килограммов фиников и сколько килограммов инжира собрал братец медведь?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 780 * 40 = 31200 (кг) собрал Медведь всего плодов  2) 31200 - 8320 = 22880 (кг)  22880 : 2 = 11440 (кг) инжира собрал Медведь  3) 31200 - 11440 = 19760 (кг) фиников собрал Медведь.
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