портниха для пошива 8 рубашек и нескольких платьев купила 51 м ткани.на пошив одной рубашкм она израсходовала 2 м ткани.а на пошив одного платья не меньше 2,5 м ткани.оцените,сколько платьев она сможет сшить из оставшейся ткани

Математика

портниха для пошива 8 рубашек и нескольких платьев купила 51 м ткани.на пошив одной рубашкм она израсходовала 2 м ткани.а на пошив одного платья не меньше 2,5 м ткани.оцените,сколько платьев она сможет сшить из оставшейся ткани

Автор: Гость