портниха для пошива 8 рубашек и нескольких платьев купила 51 м ткани.на пошив одной рубашкм она израсходовала 2 м ткани.а на пошив одного платья не меньше 2,5 м ткани.оцените,сколько платьев она сможет сшить из оставшейся ткани
Математика
портниха для пошива 8 рубашек и нескольких платьев купила 51 м ткани.на пошив одной рубашкм она израсходовала 2 м ткани.а на пошив одного платья не меньше 2,5 м ткани.оцените,сколько платьев она сможет сшить из оставшейся ткани
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8*2=16м-израсходовала на 8 рубашек. 2)51-16=35м-остаток. 3)35:2.5=14 платьев-она сможет сшить из оставшейся ткани.
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