составьте программу для нахождения S круглого зеркала,используемого в телескопе, по формуле S=πR (в квадрате), радиус зеркала R=100,π=3,141595. Все исходящие данные введите с клавиатуры. через программу паскаль 7.0 плиз очень надо

Экономика

составьте программу для нахождения S круглого зеркала,используемого в телескопе, по формуле S=πR (в квадрате), радиус зеркала R=100,π=3,141595. Все исходящие данные введите с клавиатуры. через программу паскаль 7.0 плиз очень надо

Автор: Гость