составьте программу для нахождения S круглого зеркала,используемого в телескопе, по формуле S=πR (в квадрате), радиус зеркала R=100,π=3,141595. Все исходящие данные введите с клавиатуры. через программу паскаль 7.0 плиз очень надо
Экономика
составьте программу для нахождения S круглого зеркала,используемого в телескопе, по формуле S=πR (в квадрате), радиус зеркала R=100,π=3,141595. Все исходящие данные введите с клавиатуры. через программу паскаль 7.0 плиз очень надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
var s,r:real; begin read(r); s:=pi*sqr(r); writeln(s:0:4); end.
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