На изготовление 5 цепочек пошло 14г серебра.Сколько цепочек можно изготовить из 112 граммов серебра?
Математика
На изготовление 5 цепочек пошло 14г серебра.Сколько цепочек можно изготовить из 112 граммов серебра?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 14/5=2,8 (г.) уходит на одну цепочку 2) 112/2,8= 40 (ц.) Ответ: из 112 граммов можно изготовить 40 цепочек
Гость:
14/5=2.8г 112/2.8=40 112г можно изготовить 40цепочек
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