как вы считаете,что явилось для России главным результатом победы над наполеоном?объясните свою позицию.
Обществознание
как вы считаете,что явилось для России главным результатом победы над наполеоном?объясните свою позицию.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вера и непоколебимость к победе, любовь к отечеству,патриотизм русского народа,подьем на международной арене.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В суточную норму корма взрослого голубя вхолит зерновая смесь, в которой 40% пшеницы, столько же проса и 20 % бобовых. Найдите массу зерновой смеси...
Математика
цена товара понизилась на 20%,затем еще на 30%а затем еще на 50%. На сколько понизилась первоначально цена товара?
Экономика
составьте программу для нахождения S круглого зеркала,используемого в телескопе, по формуле S=πR (в квадрате), радиус зеркала R=100,π=3,141595. Все...
Математика
На изготовление 5 цепочек пошло 14г серебра.Сколько цепочек можно изготовить из 112 граммов серебра?