как вы считаете,что явилось для России главным результатом победы над наполеоном?объясните свою позицию.

Обществознание
как вы считаете,что явилось для России главным результатом победы над наполеоном?объясните свою позицию.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вера и непоколебимость к победе, любовь к отечеству,патриотизм русского народа,подьем на международной арене.
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