масса кочана капусты 2 кг. найдите силу тяжести, действующую на кочан
Физика
масса кочана капусты 2 кг. найдите силу тяжести, действующую на кочан
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
м-2кг Fт=9,8 Н*м Т.е Fт=9,8 Н*2=19,6. ---___ кг кг F = ma Здесь a = g = 9,8 (ускорение свободного падения).
Гость:
m=2 кг g=10 Fт=mg; Fт=2*10=20 Н
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